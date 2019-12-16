كتلة تقترح مبلغا كأدنى راتب تقاعدي شهري في اقليم كوردستان ضمن قانون

2019/12/16 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترحت كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوم السبت ان يكون ادنى راتب يتقاضه المتقاعدون 400 الف دينار عراقي شهريا.

وقال رئيس الكتلة شيركو جودت في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة عقدها برلمان الاقليم اليوم لمناقشة قانون اصلاح الرواتب انه "ينبغي ألّا يتقاضى المتقاعد في الاقليم اقل من 400 الف دينار عراقي"، مردفا بالقول ان "قانون التقاعد العراقي الموحد حدد ادنى 500 الف دينار كأدنى راتب تقاعدي في البلاد".

ودعا الى ضرورة توحيد نظام الرواتب في اقليم كوردستان من ضمنهم الدرجات الخاصة والعليا، مقترحا ان تخصص حكومة الاقليم جزء مما تسترده من اموال في حال تشريع قانون الاصلاح والتي قدرته بـ100 مليار دينار في ايجاد فرص للعاطلين.

وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم ان برلمان اقليم كوردستان منح مشروع قانون الاصلاح صفة مستعجلة لتشريعه قبل حلول عطلة الفصل التشريعي.

وارسل مجلس وزراء اقلیم كوردستان الاسبوع الماضي مشروع قانون الاصلاح الى برلمان كوردستان متضمناً آراء الكتل الكوردستانیة بشأن المشروع القانوني.

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