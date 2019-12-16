سقوط عصابة ” الموظفين” في اقليم كردستان العراق

2019/12/16 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الامن الاسايش في ادارة منطقة “كرميان” التابعة لإقليم كردستان العراق اليوم الاثنين عن القاء القبض على افراد عصابة بتهمة النصب والاحتيال وتزوير الوثائق الرسمية.وقالت المديرية في بيان وزع اليوم ان قوات معاونية اسايش دربنديخان التابعة للمديرية تلقت خلال الايام الماضية بلاغات من مواطنين عن مجموعة من الوثائق والملفات مزورة، واستمارات درجات وظيفية […]

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