2019/12/16 | 15:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية يطالبون برئيس حكومة بعيد عن الاحزاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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