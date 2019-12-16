الكعبي يوجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية لحسم المقترحات الواردة بقانون الانتخابات

2019/12/16 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الإثنين (16 كانون الأول 2019)، على ضرورة الاسراع بالتصويت على مشروع قانون انتخابات يلبي مطالب الجماهير.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الكعبي خلال اجتماع اللجنة القانونية الذي عقد برئاسته اليوم، وجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية غدا لحسم المقترحات الواردة بشأن قانون الانتخابات الجديد".

وطالب الكعبي بحسب البيان " بضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة، فضلا عن وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية و اعلان المفوضية للنتائج ضمن مدة قياسية".





وشدد نائب الرئيس على "اهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الاسبوع الحالي".





بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الإثنين (16 كانون الأول 2019)، أن كتلته هي الكتلة الأكبر، فيما دعا جميع الكتل السياسية إلى مغادرة مصطلح الكتلة الأكثر عدداً.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "كتلة سائرون

بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، أن بلاده تدرس جميع الخيارات بالعلاقة مع العراق في حال استمرار العنف ضد المتظاهرين العراقيين.

وقال هيكي في تصريح صحفي، إن "بريطانيا تطالب الجيش بحم

بغداد اليوم-النجف

ظهر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، في صور جديدة، استقبل فيها جرحى الجيش العراقي في محافظة النجف، بعد الذكرى الثانية لإعلان النصر على داعش.





وذكر مصدر في مكتب المرجع السيستاني أن "الموعد

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