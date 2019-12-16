هيئة النزاهة: صدور حكم حضوري بحبس مدير عام شركة موانئ العراق السابق

2019/12/16 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاعة عن صدور حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق لارتكابه مخالفات الحقت الضرر بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان إن المدان قام بإبرام عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة أن العقد قد الحق ضررا كبيرا في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق لإحتوائه على مخالفات كثيرة بقصد تحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.

وأضاف البيان أن محكمة جنح قضايا النزاهة في البصرة، قد اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل وأصدرت حكما حضوريا بالحبس بحق المدان في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء.

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