العراق: استمرار الاحتجاجات غداة اغتيال ناشط رابع خلال أسبوعين بنيران مسلحين مجهولين

2019/12/16 | 15:38 - المصدر: فرانس 24

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أفاد مراسل فرانس24 في العراق أن الاعتصامات والمظاهرات لا تزال متواصلة في بغداد وفي بقية المحافظات العراقية.



ويأتي ذلك غداة مقتل ناشط عراقي رابع الأحد خلال أسبوعين، متأثرا بجروح أصيب بها ليل السبت بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد.

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