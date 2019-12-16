بسبب غياب الرقابة.. وزراء حكومة عبدالمهدي يعقدون صفقات مشبوهة

2019/12/16 | 15:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشفت لجنة #النزاهة في #البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن إبرام صفقات من قبل وزراء في حكومة #عادل_عبدالمهدي تحوم حولها شبهات “فساد”، يستغلون غياب أجهزة الرقابة.عضو […]

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