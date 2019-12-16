2019/12/16 | 15:46 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث الان..اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة عدد من الملفات على طاولته واهمها دوري الكرة الممتاز

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