تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية

2019/12/16 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على حسابها في تويتر "الرئيس

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