الصين ترد على

2019/12/16 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

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قالت وزارة الخارجية الصينية إن الأخبار الكاذبة "خدعت" مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعد أن وجه لاعب خط

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