إنتعاش مهنة النجارة بعد حملات دعم المنتج الوطني

2019/12/16 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مهنة النجارة (صناعة الموبليات) حالياً انتعاشاً فقدته خلال السنوات العشرة الماضية بعد الحملة الوطنية لدعم المنتج المحلي

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