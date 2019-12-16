الساعدي يوضح للحلبوسي الالية التي يتم بها معرفة اي الكتل السياسية أكبر برلمانيا

2019/12/16 | 15:52 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG-أوضح النائب عن كتلة سائرون صباح الساعدي، اليوم الاثنين، لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الالية التي يتم بها معرفة اي الكتل السياسية أكبر برلمانيا.وقال الساعدي في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه ان “رئيس الجمهورية برهم صالح طلب من مجلس النواب تحديد من هي (الكتلة الأكثر عدداً) لتكليف مرشحها لتولي رئاسة الحكومة بعد استقالة ...

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