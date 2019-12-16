2019/12/16 | 15:52 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء، لحسم المقترحات بخصوص قانون الانتخابات.وذكر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل من اجل حسم قانون الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل من اجل حسم قانون الانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).