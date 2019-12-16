لؤي العاني بإمكانه الان تمثيل المنتخب الاولمبي

2019/12/16 | 15:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إشعارا من نظيره المغربي يفيد بإمكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الاولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن من الشهر المقبل .

وجاء في الكتاب ان "العاني لعب ضمن المنتخبات الفئات العمرية للمملكة العربية المغربية تحت ٢٠ عاما فقط".

ووفقا للإشعار المغربي فانه "بات اللاعب لؤي العاني متاحًا للتسجيل ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب الاولمبي".

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