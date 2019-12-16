العاهل المغربي في أول اتصال مع الرئيس الجزائري الجديد 

2019/12/16 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب و الجزائر.جاء هذه الدعوة عقب انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للجزائر ، وكان الدبلوماسية المغربية في وقت سابق ان مدت يدها للجزائر من اجل بناء اتحاد المغرب العربي .وفي هذا الاطار هنأ الملك محمد السادس […]

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