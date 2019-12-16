قرعة سهلة لإنتر ومتوازنة لآرسنال ويونايتد بالدوري الأوروبي

2019/12/16 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي، بمدينة نيون السويسرية، مواجهة سهلة إنتر ميلان، كما جاءت متوازنة بالنسبة لآرسنال ومانشستر يونايتد.ويواجه إنتر ميلان نظيره لودوجوريتس البلغاري، فيما يلعب آرسنال أمام أولمبياكوس اليوناني، ومانشستر يونايتد مع كلوب بروج البلجيكي.ويلتقي إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة (5 ألقاب) كلوج الروماني، كما يصطدم أياكس أمستردام بخيتافي الإسباني.

وفي مواجهات متكافئة يلعب وولفرهامبتون مع إسبانيول، روما مع جنت، فرانكفورت مع ريد بول سالزبورج، وشاختار مع بنفيكا.

نتيجة القرعة

مباراة الذهاب

مباراة الإياب

وولفرهامبتون

×

إسبانيول

سبورتنج لشبونة

×

إسطنبول باشاكشيهير

خيتافي

×

أياكس

ليفركوزن

×

بورتو

كوبنهاجن

×

سيلتيك

أبويل

×

بازل

كلوج

×

إشبيلية

أولمبياكوس

×

آرسنال

ألكمار

×

لاسك

كلوب بروج

×

مانشستر يونايتد

لودوجوريتس

×

إنتر ميلان

فرانكفورت

×

سالزبورج

شاختار

×

بنفيكا

فولفسبورج

×

مالمو

روما

×

جنت

رينجرز

×

سبورتنج براجا

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 يوم الخميس الموافق 20 شباط/فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته باستثناء مباراة براجا ورينجرز ستقام يوم الأربعاء.

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