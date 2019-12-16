2019/12/16 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة البصرة تعلن القبض على اثنين من المشتركين بجريمة قتل عائلة كاملة بمنطقة القبلة

يتبع .........

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، الإثنين (16 كانون الأول، 2019) عن التقرير الأمني الخاص بمقتل عائلة كاملة وسط محافظة البصرة، في ساعات مبكرة من اليوم.

ووفقا للتقرير، فإنه "في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في يوم الإثنين (16 كانو

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، القاء القبض على أحد المتهمين المشاركين بحادثة الوثبة.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي، أن "مكافحة اجرام بغداد أعلنت القاء القبض على أحد المتهمين المشاركين بجريمة قتل ال

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأحد (16 كانون الأول 2019) فتح تحقيق بحادثة اغتيال إمام وخطيب جامع بمنطقة الشعب شمالي بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة اغتيال إمام وخطيب

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