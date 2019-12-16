2019/12/16 | 16:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الإنسان العراقية لـ RT: على الحكومة الكشف عن عمليات قتل واختطاف الناشطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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