..!!تقرب الكتل السياسية من المتظاهرين في هذه الفترة ما هو الا ترويج لـ مرشحيها

2019/12/16 | 16:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تتصاعد حروب التسقيط السياسية وحرق الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء من قبل جهات سياسية وشخصيات لتوجيه مسار الاختيار بما يخدم مصالحها، فيماتتخذبعض الجهات السياسية طريق التقرب من المتظاهرينليس من أجل تنفيذ المطالب، والحرص على المحتجين، قدر تسويق مرشحيها في ساحات الاحتجاج في نفاق سياسي و...

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