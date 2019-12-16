2019/12/16 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس كتلة الاصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر.

وقال الساعدي في رسالته إن قرار المحكمة الاتحادية العليا قد بين سابقا ان الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة التي تدخل الجلسة الاولى سواء كانت كتلة فائزة او مجموعة كتل تحالفت لتشكيل الكتلة الاكبر، كما ان قانون الاحزاب النافذ قد حدد آليات تشكيل التحالفات داخل مجلس النواب.

وأكد الساعدي أن امام رئاسة مجلس النواب طريقين لا ثالث لهما لتحديد الكتلة، إما عن طريق اعتماد الآلية المنصوص عليها في قانون الاحزاب النافذ لعام الفين وخمسة عشر، أو اعتماد قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام الفين وعشرة، داعيا الحلبوسي ونائبيه الى ممارسة دورهم بحيادية ومهنية عالية جدا والتخلي عن الانتماء الحزبي او السياسي وتقديم مصلحة العراق وشعبه الذي ينتفض في ساحات التظاهر.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يوجه رسالة الى رئيس مجلس النواب حول تحديد الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يوجه رسالة الى رئيس مجلس النواب حول تحديد الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).