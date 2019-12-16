قائد شرطة الديوانية يؤكد على أهمية تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين

2019/12/16 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

اكد قائد شرطة محافظة الديوانية العميد الحقوقي حيدر حسن منخي ،اليوم الاثنين، على أهمية تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين.

وذكر القيادة في بيان صحفي تلقت

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