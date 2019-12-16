سوريا... سخان ماء يقتل عائلة !

2019/12/16 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

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تسبب سخان ماء بوفاة أم سورية وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات ، في منزلهما الكائن بالعاصمة التركية، أنقرة

موأورد وقع “خبرلار” التركي تفاصيل

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