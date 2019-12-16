بامر الشعب.. متظاهرون يغلقون مكتب مجلس النواب في كربلاء

2019/12/16 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اغلق المتظاهرون الغاضبون، اليوم الاثنين، مكتب مجلس النواب والطابو في محافظة كربلاء.وقال مصدر امني لـ”يس عراق” ان “المتظاهرين الغاضبين اغلقوا مكتب مجلس النواب والطابو في محافظة كربلاء”.واضاف، ان “المتظاهرين علقوا لافتة (مغلق باسم الشعب) على البنايتن”.

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