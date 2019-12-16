اتحاد الكرة يتلقى اشعارا بمشاركة العاني مع الاولمبي

2019/12/16 | 16:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم إشعارا من نظيره المغربي يفيد بامكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الاولمبي

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