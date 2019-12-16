خبير امني: الفصائل المسلحة بضمنها

2019/12/16 | 16:54 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد الخبير الأمني العراقي أمير الساعدي، اليوم الاثنين، إن الفصائل المسلحة تحاول جاهدة احتواء هذه التظاهرات واستعراض إمكانات القوة للحل الأمني إن...

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