2019/12/16 | 16:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي، اليوم الاثنين، ان الكتل السياسية ستقدم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، قبل انتهاء المدة الدستورية.وقال...

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