بالوثيقة: مجلس النواب يجيب على طلب رئيس الجمهورية بشأن تحديد الكتلة الاكبر

2019/12/16 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم 174 عضوا في مجلس النواب، اليوم الاثنين، طلباً ملزماً لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبلة.

وتضمنت الوثائق، تواقيع النواب، وطلبهم من رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطن

بغداد اليوم - بغداد

قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين 16 كانون الاول 2019، إنه بإمكان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان تستمر عاماً اضافياً لعدم تحقق شرط مهم.

وذكر حرب في بيان، "يستمر عبد المهدي بحكومته لتصريف الامور حتى و

بغداد اليوم _ متابعة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، عن ما اسمته بحروب التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت أن التظاهرات الأخيرة في لبنان والعراق رافقتها حملة محمومة على "تويتر" يلعب فيها المتابعون ال

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