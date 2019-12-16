الكعبي يوجه بعقد اجتماع لرؤساء الكتل غدا لحسم المقترحات الواردة بشأن قانون الانتخابات

2019/12/16 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات.

جاء ذلك عقب اجتماعه باللجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، والتي اكد خلالها على ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، وقادر على تلبية طموحات الجماهير، إضافة وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية و اعلان المفوضية للنتائج ضمن مدة قياسية .

وشدد الكعبي على وجوب الاسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الشعب، وبلورة رؤية مشتركة لحسم الإشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والتصويت عليه خلال الاسبوع الحالي.

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