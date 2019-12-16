2019/12/16 | 17:10 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يرمي الكرة بـــ ملعب الحلبوسي .. لتجنب الاحراج مع "السيستاني" .. وبروز اسم العيداني كرئيس للوزراء ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يرمي الكرة بـــ ملعب الحلبوسي .. لتجنب الاحراج مع "السيستاني" .. وبروز اسم العيداني كرئيس للوزراء ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).