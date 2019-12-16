الاتحاد المغربي يخاطب نظيره العراقي بشأن اللاعب لؤي العاني.. وثيقة

2019/12/16 | 17:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إشعارا من نظيره المغربي يفيد بامكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الاولمبي الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات اسيا التي ستقام في تايلند في الثامن من الشهر المقبل .وجاء في الكتاب ان” اللاعب موضوع البحث لعب ضمن منتخبات الفئات العمرية للمملكة العربية المغربية تحت ٢٠ […]

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