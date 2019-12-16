بالوثيقة.. مجلس النواب يرد على طلب رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر

2019/12/16 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن تسمية الكتلة الأكبر.

وجاء في كتاب أرسله البرلمان لرئاسة الجمهورية أطلعت

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