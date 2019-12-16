فالفيردي: نابولي خصم قوي

2019/12/16 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن رد فعله عقب وقوع فريقه ضد نابولي الإيطالي، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: "نابولي خصم قوي ومُعقد، وفي ملعبه تكون الأجواء رائعة".

وأضاف: "لا تعرف أبدًا كيف سيكون مستواهم حين نلعب ضدهم، فهم يملكون لاعبين مميزين مثل ميرتينز وإنسيني، وخلال مبارياتنا ضدهم في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهروا كفاءة في خط الوسط".

وتابع مدرب برشلونة: "نابولي فريق يلعب بشكل جيد، وسنرى كيف سيكون المستوى حين نلعب ضدهم".

وكان فالفيردي قد واجه نابولي سابقًا حين كان مدربًا لأتلتيك بيلباو في عام 2014، وتعادل في إيطاليا ذهابًا، قبل أن ينتصر في الإياب بنتيجة (3-1).

واختتم: "الأجواء في ملعب نابولي قوية، والجماهير الحاضرة حماسية، لكننا معتادون على اللعب في مثل هذه الملاعب، وكل شيء في هذه المباراة سيكون رائعًا".

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