السفير الكندي لبارزاني: كندا مستعدة لمساعدة العراق

2019/12/16 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الاثنين، السفير الكندي الجديد لدى العراق اولريك شانون.

وقالت رئاسة حكومة كردستان في بيان تقلته "الغد برس"، إن "السفير الكندي قدّم خلال اللقاء التهنئة لرئيس الوزراء بارزاني بمناسبة تسنمه رئاسة الحكومة، وتمنى له النجاح في عمله، وعبّر عن أمله بتعزيز العلاقات بين كندا وإقليم كوردستان والعراق عامة"".

وابدى السفير الكندي، بحسب البيان استعداد بلاده لـ"مساعدة إقليم كردستان والعراق عبر الاستفادة من التجربة الكندية وخبرتها في النظام الاتحادي".

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