2019/12/16 | 17:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكدت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاثنين، عودة رئيس فيلق القدس الايراني قاسم سليماني الى العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت الماضي، مشيرة الى ان صفقة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليماني يعود للعراق .. صفقة ايران لتمرير "السوداني" اقرب الى الفشل) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليماني يعود للعراق .. صفقة ايران لتمرير "السوداني" اقرب الى الفشل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).