2019/12/16 | 17:26 - المصدر: الغد برس

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اتحاد الكرة يقرر استمرار عدم اقامة الدوري لعدم استقرار الأوضاع

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اتحاد الكرة يقرر استمرار عدم اقامة الدوري لعدم استقرار الأوضاع

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