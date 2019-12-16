2019/12/16 | 17:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقعت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، مع معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان مذكرة تعاون لتبادل الخبرات والمساعدة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية وتشريع بعض القوانين المهمة التي تدخل ضمن أعمال اللجنة.

وأكدت اللجنة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "رئيس اللجنة النائبة سميعة الغلاب استقبلت وليم سبنسر مدير معهد القانون الدولي لحقوق الانسان"، مشيرة إلى إن "اللجنة تعمل على التعاون المشترك مع جميع الجهات التي تقدم المشورة والمساعدة في تشريع القوانين وتعديلها".

وبيّنت إن "جلسة توقيع المذكرة تخللت درج بعض المواضيع المهمة من بينها إقامة ورش عمل ومنتديات حوارية في مجال تشريع القوانين، وتطوير آلية الرقابة على المؤسسات التنفيذية، وسبل تفعيل الاتفاقيات والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية توقع مذكرة تعاون مع معهد القانون الدولي لحقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية توقع مذكرة تعاون مع معهد القانون الدولي لحقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).