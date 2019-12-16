2019/12/16 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار عدد من جرحى الجيش العراقي، المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لاعلان بيان الن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قادة عسكريون عراقيون يزورون المرجعية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قادة عسكريون عراقيون يزورون المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).