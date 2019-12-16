بالوثيقة: تعيين مدير جديد لمديرية مكافحة الاجرام في البصرة

2019/12/16 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ البصرة

أدى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية إلى اقتلاع بعض خيام الاعتصام في محافظة البصرة، وإصابة أحد المعتصمين بصعقة كهربائية، كما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد المشاركين في اعتصام المحافظة تعرض

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين (16 كانون الأول، 2019) كتابا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتضمن جواب البرلمان، بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

ووفقا للكتاب: "إشارة الى كتابكم المرقم (بلا) في 15 /12

بغداد اليوم - بغداد

قدم 174 عضوا في مجلس النواب، اليوم الاثنين، طلباً ملزماً لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبلة.

وتضمنت وثائق صادرة عن البرلمان، تواقيع النواب، وطلبهم من رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد ا

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