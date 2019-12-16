بالوثائق..البرلمان يرد على برهم صالح: كيف كلفتم عبد المهدي اذا كنتم لا تعرفون الكتلة الأكبر!

2019/12/16 | 17:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين، كتابا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتضمن جواب البرلمان، بشأن تحديد الكتلة الأكبر.ووفقا للكتاب: “إشارة الى كتابكم المرقم (بلا) في 15 /12/ 2019 سبق وان تم اعلامكم بالكتلة النيابية الأكثر عددا في مجلس النواب، بموجب كتابنا بالعدد (م.ر/2535) في 2/10/ 2018 وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس […]

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