علي جبار: لن يقام دوري الكرة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين

2019/12/16 | 18:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم علي جبار ان اقامة الدوري لن يتم الا بتحقيق مطالب المتظاهرين.

وذكر جبار بعد نهاية اجتماع اتحاد الكرة انه "لا يمكن إلغاء المسابقة كونها ملك الشعب والجماهير الرياضية".

واضاف "لدينا سقف معين، وبعدها سنقرر آلية الدوري الممتاز وان الدوري يحتاج الى أمن وأمان، وليس كباقي مرافق الحياة الاخرى"٠

واشار جبار الى ان "تفكيرنا انصب، في اجتماع اليوم، حول الموضوع الشائك بين استحقاقات إدارات الأندية والمدربين واللاعبين، وهذا الامر ليس بيدي، وإنما واقع يعيشه الشارع العراقي".





وبعض ادارات الاندية طالبت بإلغاء الدوري، والبعض منها يصب الالغاء في مصلحتها.

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