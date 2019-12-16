الرئيس السوري يعلق على الوضع بالعراق ولبنان

2019/12/16 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس السوري، بشار الاسد، الاثنين، على الاحتجاجات التي اجتاحت العراق ولبنان واعمال الشغب التي شهدتها الجمهورية الاسلامية، محذرا من قيام اميركا ب...

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