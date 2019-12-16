برشلونة تستضيف مهرجاناً للأفلام الكوردية

2019/12/16 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقيم في مدينة برشلونة مهرجان الأفلام الكوردية الرابع بمشاركة من المهتمين بالفن الكوردي.

وعرضت في المهرجان أفلام "الذات"، "آلام الوطن"، "رؤوف"، "منزل بدون سقف"، "كل بيت مدرسة" و"14 تموز".

وأقيم المهرجان برعاية منصة حرية كتالونيا وإيفارديا للإنتاج.

وشارك في المهرجان أعضاء مهرجان أفلام آمد، واتخذوا القرار بالقيام بعمل مشترك.

كما عرض في المهرجان كتاب "أجعلوا روج آفا خضراء مجدداً"، فضلا عن القاء محاضرة.

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