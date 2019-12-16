اول قاضٍ حاكم صدام حسين: لم أكن مع قرار إعدامه ورفضت لقائه خارج المحكمة لهذا السبب

2019/12/16 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قال رزكار محمد امين، وهو اول قاضٍ، قام بمحاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، إنه لم يكن يؤيد اصدار حكم الإعدام بحق الأخير.

وقال محمد امين في مقابلة مع محطة كردستان 24: "لم أكن أؤيد اصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين لأنني ضد حكم الإعدام لاي شخص عموما".

وحين سُئل ما اذا كان يجد ان قرار الإعدام بحق صدام حسين سيئا، قال "لم أقل انه سيء أو جيد..



انا ضد الإعدام بشكل عام، بحق صدام حسين أو غيره".

ونفى رزكار محمد امين اي "لقاء بينه وبين رئيس النظام العراقي السابق خارج المحكمة"، مشيرا الى انه "تجنب مثل هكذا لقاء ليكون مهنيا وحياديا في اطلاق الحكم".

واشتهر محمد امين بمحاكمة صدام حسين، بعد أن جرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة، استقال من المحكمة الجنائية العليا بعد ترأسه سبع جلسات علنية وجلسة واحدة سرية.

وولد رزكار محمد امين في مدينة السليمانية باقليم كردستان عام 1957، متزوج واب لأربعة اولاد، تخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 1980ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد وأكمل دراسته العليا فيه.

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