شاهد.. الأمطار تقتلع بعض خيم اعتصام البصرة وفيديو يوثق صمود المتظاهرين

2019/12/16 | 18:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية إلى اقتلاع بعض خيام الاعتصام في محافظة البصرة، وإصابة أحد المعتصمين بصعقة كهربائية، كما أفاد شهود عيان.وقال شهود عيان، إن “أحد المشاركين في اعتصام المحافظة تعرض إلى صعقة كهربائية بسبب الامطار، نقل على اثرها إلى المستشفى”.وأضافوا، ان “غزارة الامطار وهبوب الرياح اقتلعا بعض خيام الاعتصام في […]

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