السفير البريطاني يطالب ايران بعدم التدخل بالشأن العراقي

2019/12/16 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، إن بلاده تدرس جميع الخيارات حول علاقتها مع العراق في حال استمرار اعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وأكد هيكي في تصريح أن بلاده تطالب الجيش العراقي بحماية المتظاهرين السلميين من بعض الفصائل المسلحة، داعيا ايران الى عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي.

وأضاف هيكي أن بريطانيا تدعم اجراء انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة تحقيقا لمطالب المتظاهرين السلميين، مشيرا الى أن الحكومة البريطانية تدرس جميع الخيارات حول العلاقات مع العراق في حال استمرار قيام الجماعات المسلحة باستهداف المتظاهرين.

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