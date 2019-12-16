التظاهر بهدف والا فلا

2019/12/16 | 18:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر محمد الوائلي كثرة التركيز في الفترة الحالية على منشورات الشهداء المغدورين وصور القتل والدماء وحوادث العنف في التظاهرات العراقية التي اندلعت في تشرين ٢٠١٩، كل ذلك سيزرع بالنفس غريزة […]

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