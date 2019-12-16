خبير اقتصادي لـ

2019/12/16 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

توقع الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسوي، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع حجم مديونية العراق إلى 160 مليار دينار خلال العام المقبل نتيجة العجز في

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