2019/12/16 | 18:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا الاعتداء على ممتلكات الأهالي ونهب محاصيلهم وأدوات إنتاجهم الزراعي في مناطق انتشارهم بريف منطقة رأس العين بالحسكة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الارهابيون ينهبون ممتلكات الأهالي في رأس العين وعفرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الارهابيون ينهبون ممتلكات الأهالي في رأس العين وعفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).