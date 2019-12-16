كتلة صادقون تنفي دخول آليات عسكرية ودبابات ايرانية الى العراق

2019/12/16 | 18:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن كتلة صادقون النيابية ثامر ذيبان الانباء المتعلقة بدخول آليات عسكرية ودبابات ايرانية الى العراق.

وأكد ذيبان في تصريح عدم وجود قوات إيرانية في العراق بشكل غير رسمي، مبينا ان ايران تسعى لتهدئة الوضع في المنطقة، وانها لا تتصرف تصرفا اهوجا وغير مسؤول تجاه العراق.

وأشار ذيبان، الى أن أميركا وإسرائيل تقومان بين الحين والاخر باختراق السيادة العراقية بدخولهم الى الاراضي سواء كان الدخول برا او جوا، لافتا الى ان الجيوش الالكترونية التي تعمل مع السفارة الاميركية تحث على النيل من إيران والتقليل من سمعتها بسبب وقوفها بوجه الهيمنة الأميركية.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء مفادها دخول آليات عسكرية إيرانية من دبابات ومدرعات عبر معبر زرباطية الحدودي مع ايران الى داخل الأراضي العراقية.

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