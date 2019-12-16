2019/12/16 | 18:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فديو جديد لسماحة السيد السيستاني وهو يلتقي جرحى الجيش العراقي الحشد الشعبي ويثمن تضحياتهم 16/12/2019 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فديو جديد لسماحة السيد السيستاني وهو يلتقي جرحى الجيش العراقي الحشد الشعبي ويثمن تضحياتهم 16/12/2019) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فديو جديد لسماحة السيد السيستاني وهو يلتقي جرحى الجيش العراقي الحشد الشعبي ويثمن تضحياتهم 16/12/2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).